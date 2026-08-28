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Tafsir: Al-Mursalaat 77:41
Al-Mursalaat
41
77:41
ان المتقين في ظلال وعيون ٤١
إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى ظِلَـٰلٍۢ وَعُيُونٍۢ ٤١
إِنَّ
ٱلۡمُتَّقِينَ
فِي
ظِلَٰلٖ
وَعُيُونٖ
٤١
Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di tempat teduh (yang dipenuhi pelbagai nikmat), dan yang berdekatan dengan matair-matair (yang mengalir), -
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Hadis
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العربية
السعدي Al-Sa'di
لما ذكر عقوبة المكذبين، ذكر ثواب المحسنين،
فقال:
{ إِنَّ الْمُتَّقِينَ }
[أي:]
للتكذيب، المتصفين بالتصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، ولا يكونون كذلك إلا بأدائهم الواجبات، وتركهم المحرمات.
{ فِي ظِلَالٍ }
من كثرة الأشجار المتنوعة، الزاهية البهية.
{ وَعُيُونٍ }
جارية من السلسبيل، والرحيق وغيرهما،