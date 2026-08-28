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Tafsir: Al-Mursalaat 77:40
Al-Mursalaat
40
77:40
ويل يوميذ للمكذبين ٤٠
وَيْلٌۭ يَوْمَئِذٍۢ لِّلْمُكَذِّبِينَ ٤٠
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
٤٠
Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah)!
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Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 77:39 hingga 77:41
В этот день свершится суд над творениями. Если вы сможете сбежать из владений Аллаха или спастись от Его наказания, то ухитритесь сделать это. О нет! Вы будете лишены власти и могущества! Всевышний сказал: «О сонмище джиннов и людей! Если вы можете проникнуть за пределы небес и земли, то проникните. Но вы не проникните, не обладая властью (или ясным доводом)!» (55:33). В тот день тщетными будут уловки нечестивцев, и не извлекут они выгоды из своих козней и хитрости. Они смирятся перед наказанием Аллаха, и им станет ясно, насколько лживы были их речи и насколько они были несправедливы, когда отрицали обещанное Аллахом возмездие.