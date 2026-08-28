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Tafsir: Al-Mursalaat 77:4
Al-Mursalaat
4
77:4
فالفارقات فرقا ٤
فَٱلْفَـٰرِقَـٰتِ فَرْقًۭا ٤
فَٱلۡفَٰرِقَٰتِ
فَرۡقٗا
٤
Serta yang memisahkan (antara yang benar dengan yang salah) dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya,
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Qiraat
Hadis
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
অতঃপর সুস্পষ্টরূপে পার্থক্যকারীর,