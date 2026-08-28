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Tafsir: Al-Mursalaat 77:30
Al-Mursalaat
30
77:30
انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب ٣٠
ٱنطَلِقُوٓا۟ إِلَىٰ ظِلٍّۢ ذِى ثَلَـٰثِ شُعَبٍۢ ٣٠
ٱنطَلِقُوٓاْ
إِلَىٰ
ظِلّٖ
ذِي
ثَلَٰثِ
شُعَبٖ
٣٠
"Pergilah kamu kepada naungan (asap neraka) yang bercabang tiga, -
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Endeni mjifinike kwenye kivuli cha moshi wa moto wa Jahanamu ambacho hapo panachembuka vipande vitatu.