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Tafsir: Al-Mursalaat 77:3
Al-Mursalaat
3
77:3
والناشرات نشرا ٣
وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًۭا ٣
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ
نَشۡرٗا
٣
Dan demi (makhluk-makhluk) yang menyebarkan (pengajaran dan peringatan) dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
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Qiraat
Hadis
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العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
শপথ প্ৰচণ্ড সঞ্চালনকারীর,