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Tafsir: Al-Mursalaat 77:27
Al-Mursalaat
27
77:27
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَجَعَلۡنَا
فِيهَا
رَوَٰسِيَ
شَٰمِخَٰتٖ
وَأَسۡقَيۡنَٰكُم
مَّآءٗ
فُرَاتٗا
٢٧
Dan Kami telah jadikan di bumi: gunung-ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga?
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Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Речь идет о могучих и высоких горах, которые укрепляют поверхность земли и не позволяют ей колебаться вместе с ее обитателями. Что же касается пресной воды, то Всевышний Аллах сказал: «Видели ли вы воду, которую вы пьете? Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем? Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны?» (56:68–70).