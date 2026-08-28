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Tafsir: Al-Mursalaat 77:27
Al-Mursalaat
27
77:27
وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا ٢٧
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَٰسِىَ شَـٰمِخَـٰتٍۢ وَأَسْقَيْنَـٰكُم مَّآءًۭ فُرَاتًۭا ٢٧
وَجَعَلۡنَا
فِيهَا
رَوَٰسِيَ
شَٰمِخَٰتٖ
وَأَسۡقَيۡنَٰكُم
مَّآءٗ
فُرَاتٗا
٢٧
Dan Kami telah jadikan di bumi: gunung-ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga?
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ }
أي: جبالا ترسي الأرض، لئلا تميد بأهلها،
فثبتها الله بالجبال الراسيات الشامخات أي:
الطوال العراض،
{ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا }
أي: عذبا زلالا،
قال تعالى:
{ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ }