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Tafsir: Al-Mursalaat 77:25
Al-Mursalaat
25
77:25
الم نجعل الارض كفاتا ٢٥
أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ٢٥
أَلَمۡ
نَجۡعَلِ
ٱلۡأَرۡضَ
كِفَاتًا
٢٥
Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai tempat) penampung dan penghimpun (penduduknya)? -
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Pelajaran
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Qiraat
Hadis
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Je kwani hatukuifanya hii ardhi mnayoishi juu yake