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Tafsir: Al-Mursalaat 77:21
Al-Mursalaat
21
77:21
فجعلناه في قرار مكين ٢١
فَجَعَلْنَـٰهُ فِى قَرَارٍۢ مَّكِينٍ ٢١
فَجَعَلۡنَٰهُ
فِي
قَرَارٖ
مَّكِينٍ
٢١
Lalu Kami jadikan air (benih) itu pada tempat penetapan yang kukuh,
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
حتى جعله الله
{ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ }
وهو الرحم، به يستقر وينمو.