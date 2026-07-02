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Al-Ma'idah
99
5:99
ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ٩٩
مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَـٰغُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٩٩
مَّا
عَلَى
ٱلرَّسُولِ
إِلَّا
ٱلۡبَلَٰغُۗ
وَٱللَّهُ
يَعۡلَمُ
مَا
تُبۡدُونَ
وَمَا
تَكۡتُمُونَ
٩٩
Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah selain daripada menyampaikan (perintah-perintah Allah) sahaja; dan Allah sentiasa mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan.
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Донесение истины было единственной обязанностью Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и он выполнил свою миссию так, как ему было приказано. Конечно же, он не распоряжался происходящим во Вселенной, зато Аллаху известно обо всем, что обнаруживают или скрывают рабы, и каждому из них Он воздаст по заслугам в соответствии со Своим знанием.