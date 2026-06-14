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Al-Ma'idah
71
5:71
وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون ٧١
وَحَسِبُوٓا۟ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌۭ فَعَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا۟ وَصَمُّوا۟ كَثِيرٌۭ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ٧١
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Dan mereka juga menyangka bahawa tidak akan berlaku sebarang bencana, lalu mereka membutakan mata dan memekakkan telinga, kemudian Allah menerima taubat mereka, setelah itu kebanyakan dari mereka membutakan mata dan memekakkan telinga lagi. Padahal Allah Maha Melihat akan apa yang mereka lakukan.
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العربية
Al-Sa'di
Они полагали, что ослушание и неверие не повлекут за собой наказания и возмездия, и поэтому они продолжали совершать свои порочные грехи. В результате они стали слепы и глухи к истине, но Аллах предоставил им отсрочку, позволил им покаяться и принял их покаяния. Однако они недолго были верны своему покаянию: многие из них вернулись к своим отвратительным злодеяниям и вновь стали слепы и глухи, и лишь некоторые из них остались верны покаянию и не отреклись от религии. Аллах видел все, что они совершали, и каждый из них непременно получит воздаяние за совершенные поступки: добром - за добро и злом - за зло.