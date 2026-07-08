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Al-Jinn
23
72:23
الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا ٢٣
إِلَّا بَلَـٰغًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَـٰلَـٰتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَإِنَّ لَهُۥ نَارَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٢٣
إِلَّا
بَلَٰغٗا
مِّنَ
ٱللَّهِ
وَرِسَٰلَٰتِهِۦۚ
وَمَن
يَعۡصِ
ٱللَّهَ
وَرَسُولَهُۥ
فَإِنَّ
لَهُۥ
نَارَ
جَهَنَّمَ
خَٰلِدِينَ
فِيهَآ
أَبَدًا
٢٣
"(Aku diberi kuasa) hanya menyampaikan (wahyu) dari Allah dan perintah-perintahNya (yang ditugaskan kepadaku menyampaikannya); dan sesiapa yang menderhaka kepada Allah dan ingkarkan bawaan RasulNya, maka sesungguhnya disediakan baginya neraka Jahannam; kekalah mereka di dalamnya selama-lamanya.".
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Hadis
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العربية
Al-Sa'di
У меня нет преимущества над другими людьми, кроме того, что Аллах избрал меня Своим посланником и велел мне донести пророческое послание до человечества и призвать его к прямому пути. Тем самым Господь пожелал оповестить Своих рабов об истине, дабы они не могли оправдать свое неверие неосведомленностью. Тем же, кто ослушается Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и приветствует, уготован Ад, в котором они пребудут вечно. Под ослушанием здесь подразумевается именно неверие и безбожие, о чем свидетельствуют другие священные тексты. Что же касается иных грехов, то они не ввергают человека в Ад навечно. Это подтверждается как кораническими аятами, так и хадисами Пророка, и в этом убеждены все богословы.