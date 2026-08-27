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Tafsir: Al-Insaan 76:6
Al-Insaan
6
76:6
عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
عَيْنًۭا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًۭا ٦
عَيۡنٗا
يَشۡرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
ٱللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا
تَفۡجِيرٗا
٦
Iaitu sebuah matair (di Syurga), yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah (yang taat); mereka boleh mengalirkannya (di tempat-tempat tinggal mereka) dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuannya.
Tafsir
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Pelajaran
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Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿عَیۡنࣰا﴾ بدل من كافورا فيها رائحته ﴿یَشۡرَبُ بِهَا﴾ منها ﴿عِبَادُ ٱللَّهِ﴾ أولياؤه ﴿یُفَجِّرُونَهَا تَفۡجِیرࣰا ٦﴾ يقودونها حيث شاءوا من منازلهم