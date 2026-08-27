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Tafsir: Al-Insaan 76:5
Al-Insaan
5
76:5
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍۢ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ٥
إِنَّ
ٱلۡأَبۡرَارَ
يَشۡرَبُونَ
مِن
كَأۡسٖ
كَانَ
مِزَاجُهَا
كَافُورًا
٥
Sesungguhnya orang-orang yang berbakti (dengan taat dan kebajikan), akan meminum dari piala: sejenis minuman yang bercampur dengan "Kafur", -
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[
إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥)
] وه چاكهكاران لهناو بهههشتدا له گڵاس و قاپێكدا خواردنهوهو مهی¬یان پێ ئهدرێ كه تێكهڵ كراوه به كافور كه خواردنهوهیهكی فێنك و ساردو بۆن و تام خۆشه.