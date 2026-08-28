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Tafsir: Al-Insaan 76:30
Al-Insaan
30
76:30
وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما ٣٠
وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًۭا ٣٠
وَمَا
تَشَآءُونَ
إِلَّآ
أَن
يَشَآءَ
ٱللَّهُۚ
إِنَّ
ٱللَّهَ
كَانَ
عَلِيمًا
حَكِيمٗا
٣٠
Dan tiadalah kamu berkemahuan (melakukan sesuatu perkara) melainkan dengan cara yang dikehendaki Allah; sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana (mengaturkan sebarang perkara yang dikehendakiNya).
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[
وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
] وه ئێوه هیچ ویستێكتان نیه مهگهر خوای گهوره خۆى ویستی لێ بێت، چونكه ویستی ئێوه تابیعه بۆ ویستی خوای گهوره [
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٣٠)
] به دڵنیایی خوای گهوره خۆی زۆر زانایه بهوهی كه كێ شایهنی هیدایهته تا هیدایهتى بدات، وه زۆر كاربهجێ و حهكیمه كه بۆی ئاسان ئهكات.