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Tafsir: Al-Insaan 76:29
Al-Insaan
29
76:29
ان هاذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ٢٩
إِنَّ هَـٰذِهِۦ تَذْكِرَةٌۭ ۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ سَبِيلًۭا ٢٩
إِنَّ
هَٰذِهِۦ
تَذۡكِرَةٞۖ
فَمَن
شَآءَ
ٱتَّخَذَ
إِلَىٰ
رَبِّهِۦ
سَبِيلٗا
٢٩
Sesungguhnya (segala keterangan yang disebutkan) ini, menjadi peringatan; maka sesiapa yang mahukan (kebaikan dirinya) bolehlah ia mengambil jalan yang menyampaikan kepada keredaan Allah (dengan iman dan taat).
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العربية
Al-Sa'di
Это - назидание для верующих, которые извлекают пользу из того, чем их устрашает и прельщает Аллах. Аллах разъяснил истину и прямое руководство, а люди сами выбирают между верным путем и удалением от него после того, как до них донесена истина. Поэтому тот, кому было суждено погибнуть, гибнет при полной ясности, а тот, кому было суждено жить, живет при полной ясности.