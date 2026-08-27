Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Insaan 76:27
Al-Insaan
27
76:27
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا ٢٧
إِنَّ
هَٰٓؤُلَآءِ
يُحِبُّونَ
ٱلۡعَاجِلَةَ
وَيَذَرُونَ
وَرَآءَهُمۡ
يَوۡمٗا
ثَقِيلٗا
٢٧
Sesungguhnya orang-orang (yang menentangmu) itu sentiasa mencintai (kesenangan dan kemewahan dunia) yang cepat habisnya, serta mereka membelakangkan (tidak menghiraukan bekalan) untuk hari akhirat yang amat berat (penderitaannya kepada orang-orang yang tidak bertaqwa).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
Среди людей есть такие, кому стали ясны знамения Божьи. До них дошла благая весть, и они узнали о наказании для неверующих. Тем не менее, они сочли тебя, Мухаммад, лжецом. Твои увещания не принесли им никакой пользы, и они все также любят преходящий мир и ищут в нем успокоение, забывая о грядущем тяжелом дне. Они отказываются вершить благие дела и пренебрегают Днем воскресения, который продлится пятьдесят тысяч лет по тому, как они считают. Всевышний сказал: «Они устремятся к глашатаю, и неверующие скажут: “Это - Тяжкий день!”» (54:8). Но в этой жизни они предают этот день забвению и живут так, словно созданы только для этого мира и вечно пребудут в нем. Затем Всевышний привел разумный аргумент в пользу истинности воскрешения и напомнил человеку о его собственном начале.