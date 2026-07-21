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Al-Insaan
18
76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَيۡنٗا
فِيهَا
تُسَمَّىٰ
سَلۡسَبِيلٗا
١٨
Iaitu sebuah matair dalam Syurga, yang disebutkan sifatnya sebagai "Salsabil".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
{ عَيْنًا فِيهَا }
أي: في الجنة،
{ تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا }
سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها.