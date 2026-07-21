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Al-Insaan
14
76:14
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤
وَدَانِيَةً
عَلَيۡهِمۡ
ظِلَٰلُهَا
وَذُلِّلَتۡ
قُطُوفُهَا
تَذۡلِيلٗا
١٤
Sedang naungan pohon-pohon Syurga itu dekat kepada mereka, dan buah-buahannya pula dimudahkan (untuk mereka memetiknya) dengan semudah-mudahnya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَدَانِیَةً﴾ قريبة عطف على محل لا يرون أي غير رائين ﴿عَلَیۡهِمۡ﴾ منهم ﴿ظِلَـٰلُهَا﴾ شجرها ﴿وَذُلِّلَتۡ قُطُوفُهَا تَذۡلِیلࣰا ١٤﴾ أدنيت ثمارها فينالها القائم والقاعد والمضطجع