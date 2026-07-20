Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insaan
11
76:11
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١
فَوَقَىٰهُمُ
ٱللَّهُ
شَرَّ
ذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمِ
وَلَقَّىٰهُمۡ
نَضۡرَةٗ
وَسُرُورٗا
١١
Dengan sebab (mereka menjaga diri dari kesalahan), maka Allah selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya, serta memberikan kepada mereka keindahan yang berseri-seri (di muka), dan perasaan ria gembira (di hati).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ
] خوای گهورهش لهبهر ئیمان و چاكه كردنهكهیان له شهڕو سزای ئهو ڕۆژه پاراستیانی {ههندێك له نازو نیعمهتهكانى بهههشت} [
وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١)
] وه دڵی خۆش كردوون و ڕووی جوان كردوون لهبهر ئهوهی كه دڵ خۆشبوو ڕوویش گهشاوهو جوان ئهبێت و پێوهی دیاره، وهكو پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- كه دڵی خۆش بوایه ڕووی پیرۆزی ئهدرهوشایهوه وهكو پارچهیهك له مانگ دهرئهكهوت.