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Tafsir: Al-Baqarah 2:76
Al-Baqarah
76
2:76
واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون ٧٦
وَإِذَا لَقُوا۟ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍۢ قَالُوٓا۟ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِۦ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٧٦
وَإِذَا
ﳆ
لَقُواْ
ﳇ
ٱلَّذِينَ
ﳈ
ءَامَنُواْ
ﳉ
قَالُوٓاْ
ﳊ
ءَامَنَّا
ﳋ
وَإِذَا
ﳌ
خَلَا
ﳍ
بَعۡضُهُمۡ
ﳎ
إِلَىٰ
ﳏ
بَعۡضٖ
ﳐ
قَالُوٓاْ
ﳑ
أَتُحَدِّثُونَهُم
ﳒ
بِمَا
ﳓ
فَتَحَ
ﳔ
ٱللَّهُ
ﳕ
عَلَيۡكُمۡ
ﳖ
لِيُحَآجُّوكُم
ﳗ
بِهِۦ
ﳘ
عِندَ
ﳙ
رَبِّكُمۡۚ
ﳚﳛ
أَفَلَا
ﳜ
تَعۡقِلُونَ
ﳝ
٧٦
ﳞ
Dan apabila mereka (orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah) bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata: "Kami telah beriman"; dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata: "Patutkah kamu ceritakan kepada mereka (orang-orang Islam) dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu (di dalam Kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad) untuk menjadikannya hujah (bukti) yang dapat mengalahkah kamu di sisi Tuhan kamu? Tidakkah kamu berakal?"
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Tafsir Fathul Majid tidak tersedia untuk ayat semasa.