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Tafsir: Al-Baqarah 2:69
Al-Baqarah
69
2:69
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ٦٩
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌۭ صَفْرَآءُ فَاقِعٌۭ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّـٰظِرِينَ ٦٩
قَالُواْ
ﳁ
ٱدۡعُ
ﳂ
لَنَا
ﳃ
رَبَّكَ
ﳄ
يُبَيِّن
ﳅ
لَّنَا
ﳆ
مَا
ﳇ
لَوۡنُهَاۚ
ﳈﳉ
قَالَ
ﳊ
إِنَّهُۥ
ﳋ
يَقُولُ
ﳌ
إِنَّهَا
ﳍ
بَقَرَةٞ
ﳎ
صَفۡرَآءُ
ﳏ
فَاقِعٞ
ﳐ
لَّوۡنُهَا
ﳑ
تَسُرُّ
ﳒ
ٱلنَّٰظِرِينَ
ﳓ
٦٩
ﳔ
Mereka berkata lagi: "Pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkanNya kepada kami apa warnanya?" Nabi Musa menjawab: "Bahawasanya Allah berfirman: Bahawa (lembu betina) itu ialah seekor lembu kuning, kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya".
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا }
أي: شديد
{ تَسُرُّ النَّاظِرِينَ }
من حسنها.