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Tafsir: Al-Baqarah 2:60
Al-Baqarah
60
2:60
۞ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ٦٠
۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًۭا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍۢ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠
۞ وَإِذِ
ﱪ ﱫ
ٱسۡتَسۡقَىٰ
ﱬ
مُوسَىٰ
ﱭ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱮ
فَقُلۡنَا
ﱯ
ٱضۡرِب
ﱰ
بِّعَصَاكَ
ﱱ
ٱلۡحَجَرَۖ
ﱲﱳ
فَٱنفَجَرَتۡ
ﱴ
مِنۡهُ
ﱵ
ٱثۡنَتَا
ﱶ
عَشۡرَةَ
ﱷ
عَيۡنٗاۖ
ﱸﱹ
قَدۡ
ﱺ
عَلِمَ
ﱻ
كُلُّ
ﱼ
أُنَاسٖ
ﱽ
مَّشۡرَبَهُمۡۖ
ﱾﱿ
كُلُواْ
ﲀ
وَٱشۡرَبُواْ
ﲁ
مِن
ﲂ
رِّزۡقِ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
تَعۡثَوۡاْ
ﲆ
فِي
ﲇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲈ
مُفۡسِدِينَ
ﲉ
٦٠
ﲊ
Dan (ingatlah) ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka Kami berfirman: "Pukulah batu itu dengan tongkatmu", (ia pun memukulnya), folalu terpancutlah dari batu itu dua belas mata air; sesungguhnya tiap-tiap satu puak (di antara mereka) telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. (Dan Kami berfirman): "Makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu, dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi".
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na Kumbukeni neema Yetu kwenu, mlipokuwa na kiu katika kuzunguka kwenu, alipotuomba Musa, kwa unyenyekevu, tuwaletee maji watu wake. Tukasema, “Lipige hilo jiwe kwa fimbo yako.” Akalipiga, na chemchemi zikabubujika hapo jiweni sehemu kumi na mbili, ikilingana na idadi ya makabila yao, pamoja na kulijulisha kila kabila chemchemi yake ya kutumia, ili wasigombane. Na tukawaambia, “Kuleni na kunyweni riziki ya Mwenyezi Mungu wala msitembee katika ardhi kuleta uharibifu.”