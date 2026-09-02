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Tafsir: Al-Baqarah 2:41
Al-Baqarah
41
2:41
وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا واياي فاتقون ٤١
وَءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓا۟ أَوَّلَ كَافِرٍۭ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشْتَرُوا۟ بِـَٔايَـٰتِى ثَمَنًۭا قَلِيلًۭا وَإِيَّـٰىَ فَٱتَّقُونِ ٤١
وَءَامِنُواْ
ﱮ
بِمَآ
ﱯ
أَنزَلۡتُ
ﱰ
مُصَدِّقٗا
ﱱ
لِّمَا
ﱲ
مَعَكُمۡ
ﱳ
وَلَا
ﱴ
تَكُونُوٓاْ
ﱵ
أَوَّلَ
ﱶ
كَافِرِۭ
ﱷ
بِهِۦۖ
ﱸﱹ
وَلَا
ﱺ
تَشۡتَرُواْ
ﱻ
بِـَٔايَٰتِي
ﱼ
ثَمَنٗا
ﱽ
قَلِيلٗا
ﱾ
وَإِيَّٰيَ
ﱿ
فَٱتَّقُونِ
ﲀ
٤١
ﲁ
Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan dia; dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga untuk) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya; dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertaqwa.
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Hadis
Aa
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Tafseer Jalalayn
﴿وَءَامِنُوا۟ بِمَاۤ أَنزَلۡتُ﴾ مِنْ الْقُرْآن ﴿مُصَدِّقࣰا لِّمَا مَعَكُمۡ﴾ مِنْ التَّوْرَاة بِمُوَافَقَتِهِ لَهُ فِي التَّوْحِيد وَالنُّبُوَّة ﴿وَلَا تَكُونُوۤا۟ أَوَّلَ كَافِرِۭ بِهِۦۖ﴾ مِنْ أَهْل الْكِتَاب لِأَنَّ خَلْفكُمْ تَبَع لَكُمْ فَإِثْمهمْ عَلَيْكُمْ ﴿وَلَا تَشۡتَرُوا۟﴾ تَسْتَبْدِلُوا ﴿بِـَٔایَـٰتِی﴾ الَّتِي فِي كِتَابكُمْ مِنْ نَعْت مُحَمَّد صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ثَمَنࣰا قَلِیلࣰا﴾ عَرَضًا يَسِيرًا مِنْ الدُّنْيَا أَيْ لَا تَكْتُمُوهَا خَوْف فَوَات مَا تَأْخُذُونَهُ مِنْ سَفَلَتكُمْ ﴿وَإِیَّـٰیَ فَٱتَّقُونِ ٤١﴾ خَافُونِ فِي ذَلِكَ دون غيري