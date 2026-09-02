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Tafsir: Al-Baqarah 2:37
Al-Baqarah
37
2:37
فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍۢ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧
فَتَلَقَّىٰٓ
ﳍ
ءَادَمُ
ﳎ
مِن
ﳏ
رَّبِّهِۦ
ﳐ
كَلِمَٰتٖ
ﳑ
فَتَابَ
ﳒ
عَلَيۡهِۚ
ﳓﳔ
إِنَّهُۥ
ﳕ
هُوَ
ﳖ
ٱلتَّوَّابُ
ﳗ
ٱلرَّحِيمُ
ﳘ
٣٧
ﳙ
Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya), lalu Allah menerima taubatnya; sesungguhnya Allah, Dia lah yang Maha Pengampun (Penerima taubat), lagi Maha Mengasihani.
Tafsir
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Pelajaran
Renungan
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Qiraat
Hadis
Aa
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Tafseer Jalalayn
﴿فَتَلَقَّىٰۤ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتࣲ﴾ أَلْهَمَهُ إيَّاهَا وَفِي قِرَاءَة بِنَصْبِ «ءَادَمَ» وَرَفْع «كَلِمَـٰتࣱ» أَيْ جَاءَهُ وَهِيَ {رَبَّنَا ظَلَمۡنَاۤ أَنفُسَنَا} الْآيَة فَدَعَا بِهَا ﴿فَتَابَ عَلَیۡهِۚ﴾ قَبِلَ تَوْبَته ﴿إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ﴾ عَلَى عِبَاده ﴿ٱلرَّحِیمُ ٣٧﴾ بِهِمْ