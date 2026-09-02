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Tafsir: Al-Baqarah 2:33
Al-Baqarah
33
2:33
قال يا ادم انبيهم باسمايهم فلما انباهم باسمايهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ٣٣
قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣
قَالَ
ﱾ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﱿ
أَنۢبِئۡهُم
ﲀ
بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ
ﲁﲂ
فَلَمَّآ
ﲃ
أَنۢبَأَهُم
ﲄ
بِأَسۡمَآئِهِمۡ
ﲅ
قَالَ
ﲆ
أَلَمۡ
ﲇ
أَقُل
ﲈ
لَّكُمۡ
ﲉ
إِنِّيٓ
ﲊ
أَعۡلَمُ
ﲋ
غَيۡبَ
ﲌ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲎ
وَأَعۡلَمُ
ﲏ
مَا
ﲐ
تُبۡدُونَ
ﲑ
وَمَا
ﲒ
كُنتُمۡ
ﲓ
تَكۡتُمُونَ
ﲔ
٣٣
ﲕ
Allah berfirman: "Wahai Adam! Terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka". Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman: "Bukankah Aku telah katakan kepada kamu, bahawasanya Aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?".
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العربية
Al-Sa'di
Аллах повелел Адаму перечислить названия творений и предметов, которые не смогли перечислить ангелы, когда Аллах предложил им сделать это. Адам исполнил веление Господа, и ангелы убедились в его превосходстве и мудрости, ради которой Всеведущий и Премудрый Творец пожелал установить на земле наместника. Аллах же сказал: «Разве Я не говорил вам, что Мне известно все сокровенное на небесах и на земле? Разве Я не говорил вам, что ведаю обо всем, что вы совершаете явно и что скрываете?» Под сокровенным подразумевается все, что мы не видим и не можем созерцать. И если Аллаху известно сокровенное, то Ему тем более известно все явное и очевидное.