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Tafsir: Al-Baqarah 2:33
Al-Baqarah
33
2:33
قال يا ادم انبيهم باسمايهم فلما انباهم باسمايهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ٣٣
قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ أَنۢبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنۢبَأَهُم بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّىٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ٣٣
قَالَ
ﱾ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﱿ
أَنۢبِئۡهُم
ﲀ
بِأَسۡمَآئِهِمۡۖ
ﲁﲂ
فَلَمَّآ
ﲃ
أَنۢبَأَهُم
ﲄ
بِأَسۡمَآئِهِمۡ
ﲅ
قَالَ
ﲆ
أَلَمۡ
ﲇ
أَقُل
ﲈ
لَّكُمۡ
ﲉ
إِنِّيٓ
ﲊ
أَعۡلَمُ
ﲋ
غَيۡبَ
ﲌ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲍ
وَٱلۡأَرۡضِ
ﲎ
وَأَعۡلَمُ
ﲏ
مَا
ﲐ
تُبۡدُونَ
ﲑ
وَمَا
ﲒ
كُنتُمۡ
ﲓ
تَكۡتُمُونَ
ﲔ
٣٣
ﲕ
Allah berfirman: "Wahai Adam! Terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka". Maka setelah Nabi Adam menerangkan nama benda-benda itu kepada mereka, Allah berfirman: "Bukankah Aku telah katakan kepada kamu, bahawasanya Aku mengetahui segala rahsia langit dan bumi, dan Aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?".
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العربية
السعدي Al-Sa'di
فحينئذ قال الله:
{ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ }
أي: أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة; فعجزوا عنها،
{ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ }
تبين للملائكة فضل آدم عليهم; وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة،
{ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ }
وهو ما غاب عنا; فلم نشاهده، فإذا كان عالما بالغيب; فالشهادة من باب أولى،
{ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ }
أي: تظهرون
{ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ }