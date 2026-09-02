Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Baqarah 2:20
Al-Baqarah
20
2:20
يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ٢٠
يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَـٰرَهُمْ ۖ كُلَّمَآ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوْا۟ فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا۟ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـٰرِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍۢ قَدِيرٌۭ ٢٠
يَكَادُ
ﱯ
ٱلۡبَرۡقُ
ﱰ
يَخۡطَفُ
ﱱ
أَبۡصَٰرَهُمۡۖ
ﱲﱳ
كُلَّمَآ
ﱴ
أَضَآءَ
ﱵ
لَهُم
ﱶ
مَّشَوۡاْ
ﱷ
فِيهِ
ﱸ
وَإِذَآ
ﱹ
أَظۡلَمَ
ﱺ
عَلَيۡهِمۡ
ﱻ
قَامُواْۚ
ﱼﱽ
وَلَوۡ
ﱾ
شَآءَ
ﱿ
ٱللَّهُ
ﲀ
لَذَهَبَ
ﲁ
بِسَمۡعِهِمۡ
ﲂ
وَأَبۡصَٰرِهِمۡۚ
ﲃﲄ
إِنَّ
ﲅ
ٱللَّهَ
ﲆ
عَلَىٰ
ﲇ
كُلِّ
ﲈ
شَيۡءٖ
ﲉ
قَدِيرٞ
ﲊ
٢٠
ﲋ
Kilat itu pula hampir-hampir menyambar (menghilangkan) penglihatan mereka; tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka (dengan pancarannya), mereka berjalan dalam cahayanya. Dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka (menunggu dengan bingungnya). Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkanNya pendengaran dan penglihatan mereka; sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ
] نزیكه ئهو ههوره بروسكهیه چاویان دهربكات، واته: ئایهتهكانی قورئان نزیكه ئابڕوویان ببات و پهرده لهسهر نهێنیهكانیان ههڵماڵێ [
كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ
] ههر ئهوهنده كاتێك كه ئهو ههوره بروسكهیه كه ڕووناكییهك ئهكات كهمێك بهر پێیان ڕووناك ئهبێ ئهوان بهو ڕووناكییه ئهڕۆن [
وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا
] وه كاتێك كه تاریك ئهبێتهوه ڕائهوهستن توانای ڕۆیشتنیان نابێ واته: كاتێك كه سهروهت و سامانیان زۆر بێ و غهنیمهتیان ههبێ لهگهڵ موسڵماناندا ئهڕۆن و ئهڵێن: دینی پێغهمبهر
صلی الله علیه وسلم
حهقه، بهڵام كاتێك كه نهبێ یان تووشی بهڵاو موسیبهت و ترسێك ببن ئهو كاته ئهڵێن: دینی محمد
صلی الله علیه وسلم
ناحهقهو پاشگهز ئهبنهوه [
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ
] ئهگهر خوای گهوره ویستی لێ بێت ههستهوهری بیستن و بینینیان لێئهسهنێتهوه [
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠)
] وه بهدڵنیایی خوای گهوره تواناو دهسهڵاتی بهسهر ههموو شتێكدا ههیه.