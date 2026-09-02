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Tafsir: Al-Baqarah 2:12
Al-Baqarah
12
2:12
الا انهم هم المفسدون ولاكن لا يشعرون ١٢
أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٢
أَلَآ
ﲍ
إِنَّهُمۡ
ﲎ
هُمُ
ﲏ
ٱلۡمُفۡسِدُونَ
ﲐ
وَلَٰكِن
ﲑ
لَّا
ﲒ
يَشۡعُرُونَ
ﲓ
١٢
ﲔ
Ketahuilah! Bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
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Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hili wanalolifanya na kudai kuwa ni utengefu ndio uharibifu wenyewe, lakini wao, kwa ujinga wao na ujeuri wao, hawana hisia ya hilo.