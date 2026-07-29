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Al-Baqarah
10
2:10
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ١٠
فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًۭا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَكْذِبُونَ ١٠
فِي
قُلُوبِهِم
مَّرَضٞ
فَزَادَهُمُ
ٱللَّهُ
مَرَضٗاۖ
وَلَهُمۡ
عَذَابٌ
أَلِيمُۢ
بِمَا
كَانُواْ
يَكۡذِبُونَ
١٠
Dalam hati mereka (golongan yang munafik itu) terdapat penyakit (syak dan hasad dengki), maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka; dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya, dengan sebab mereka berdusta (dan mendustakan kebenaran).
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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Renungkan
Refleksi adalah perspektif peribadi (disemak untuk kualiti) dan tidak harus diambil sebagai kata putus atau dalil
Ramlah Majid
Ikuti
2 tahun lalu
·
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Ayat 2:10
PENGAJARAN AYAT
1. Sesiapa yang tidak suka mendengar kebenaran dan tidak suka beramal dengannya, maka itulah tanda hatinya ada penyakit. Itulah penyakit Cinta Dunia.
2. Sebab Allah menyesatkan manusia, adalah dari hamba itu sendiri yang tidak ingin mendengar dan beramal dengan kebenaran.
3. Maksiat yang dilakukan apabila tidak bertaubat, maka akan bertambah dosanya dan akan makin jauh dari hidayat Allah.
4. Penyakit yang paling bahaya adalah...
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3
0
Warisha Wajid
Ikuti
6 minggu lalu
·
Rujukan
Ayat 2:10
In this ayah, what I learned was two things: one, that whatever we choose, either good or bad, Allah will make it so bad will get bad and good will get good. Second, by reading the story of our prophet (pbuh), I realized how much he loved us, his ummah, to the point he prayed the funeral of the hypocrite and said, "If I knew that by asking (Allah to forgive Ibn Salul) more than seventy times that He would forgive him, then I would do that." It is...
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5
2
محمد اشراق
Ikuti
2 tahun lalu
·
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Ayat 2:8-14
In the beginning of Surah Al-Baqarah, Allah discusses the characteristics of believers, disbelievers, and hypocrites. While these verses directly address the hypocrites of Medina, and have also some other implication but following are some forms of hypocrisy in light of these verses that should be reflect on .
Ayah 8 : True Belief Requires Action
Saying 'I am Muslim' isn't enough. If I don't pray, neglect Allah's words, mistreat others, lack ...
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18
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