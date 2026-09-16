Al-Sa'di Tafsir: Al-Anbiyaa' Ayah 61

Когда они окончательно установили, что именно Ибрахим разрушил их идолов, они решили, что он должен предстать перед всем народом, дабы каждый человек мог увидеть и услышать его. Они также хотели, чтобы весь народ засвидетельствовал то, что будет с каждым, кто осмелится покуситься на идолов. Это полностью совпадало с планом самого Ибрахима, потому что он намеревался разъяснить истину перед лицом всего народа. Он желал, чтобы все люди воочию убедились в истине и услышали его доказательства. Так же поступил Муса, когда договаривался с Фараоном об условиях состязания. Он сказал: «Сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром» (20:59).