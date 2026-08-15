Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-Anbiyaa' 21:1
Al-Anbiyaa'
1
21:1
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ١
ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِى غَفْلَةٍۢ مُّعْرِضُونَ ١
ٱقۡتَرَبَ
لِلنَّاسِ
حِسَابُهُمۡ
وَهُمۡ
فِي
غَفۡلَةٖ
مُّعۡرِضُونَ
١
Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya sedang mereka dalam kelalaian, tidak hiraukan persediaan baginya.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
Из этого аята становится ясно, насколько удивительно поведение людей, которые не извлекают пользы из увещеваний и не прислушиваются к предостережениям. Очень скоро людям предстоит ответить за содеянные злодеяния и получить вознаграждение за совершенные праведные поступки, однако они продолжают пренебрегать тем, ради чего они были сотворены, и отворачиваться от проповедей и наставлений. Они ведут себя так, словно они были сотворены только ради мирской жизни или появились на свет только ради развлечения. Всевышний Аллах продолжает увещевать их посредством проповедей и напоминаний, однако они продолжают пренебрежительно отворачиваться от них. Вот почему далее Аллах сказал: