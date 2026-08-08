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Tafsir: Al-An'aam 6:96
Al-An'aam
96
6:96
فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذالك تقدير العزيز العليم ٩٦
فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًۭا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًۭا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ٩٦
فَالِقُ
ٱلۡإِصۡبَاحِ
وَجَعَلَ
ٱلَّيۡلَ
سَكَنٗا
وَٱلشَّمۡسَ
وَٱلۡقَمَرَ
حُسۡبَانٗاۚ
ذَٰلِكَ
تَقۡدِيرُ
ٱلۡعَزِيزِ
ٱلۡعَلِيمِ
٩٦
Allah jualah Yang membelah cahaya subuh (yang menyingsingkan fajar), dan yang menjadikan malam untuk tinggal berehat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk mengira waktu (menurut peredarannya). Yang demikian itu adalah kuasa penentuan Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui.
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العربية
Al-Sa'di
После упоминания о том, чем питаются творения, Аллах сказал, что по Своей милости Он подготовил для рабов земную обитель и сотворил для них все, в чем они нуждаются. Он сотворил свет и мрак и ту огромную пользу, которую они приносят творениям. Он заставляет раскрываться зерна и семена и рассекает ночную мглу, которая покрывает все, что на поверхности земли. Он выводит утреннюю зарю, которая постепенно рассекает мрак, и когда он полностью исчезает, его сменяет яркий свет. А творения получают возможность трудиться на благо себе, добывать пропитание и заботиться о своей религии и мирской жизни. Однако наряду с этим они нуждаются в покое и отдыхе, который не может быть совершенным, пока длится день и господствует свет. Поэтому Аллах предназначил для отдыха ночь, когда люди расходятся по своим домам, скотина возвращается в загоны, животные прячутся по норам, а птицы слетаются к своим гнездам, где каждый из них получает возможность отдохнуть. Затем Аллах сменяет мрак светом, и так будет продолжаться вплоть до наступления Дня воскресения. Аллах сотворил солнце и луну также для того, чтобы люди вели летоисчисление и узнавали время. Благодаря этому они могут точно определять, когда они должны поклоняться Аллаху и выполнять обязанности друг перед другом. Если бы солнца и луны не было, если бы они не сменяли друг друга, то многие люди не могли бы узнать время. Лишь некоторые из них могли бы определить точное время, приложив для этого значительные усилия, и рабы были бы лишены многого из того, что необходимо для их существования. Упомянутый нами порядок - установление Могущественного и Знающего Аллаха. Его могущество настолько велико, что Ему покорны даже такие огромные творения. Они смиренно движутся, подчиняясь Его велению. Они не преступают Его ограничений, не опережают установленный для них график и не отстают от него. Его знание распространяется на все явное и сокровенное, первое и последнее, причем одним из логических аргументов в пользу безграничности божественного знания является удивительный порядок во Вселенной, который поражает умы творений прелестью, совершенством, мудростью и той пользой, которую он приносит им.