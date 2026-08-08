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Tafsir: Al-An'aam 6:76
Al-An'aam
76
6:76
فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هاذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين ٧٦
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًۭا ۖ قَالَ هَـٰذَا رَبِّى ۖ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْـَٔافِلِينَ ٧٦
فَلَمَّا
جَنَّ
عَلَيۡهِ
ٱلَّيۡلُ
رَءَا
كَوۡكَبٗاۖ
قَالَ
هَٰذَا
رَبِّيۖ
فَلَمَّآ
أَفَلَ
قَالَ
لَآ
أُحِبُّ
ٱلۡأٓفِلِينَ
٧٦
Maka ketika ia berada pada waktu malam yang gelap, ia melihat sebuah bintang (bersinar-sinar), lalu ia berkata: "Inikah Tuhanku?" Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia berkata pula: "Aku tidak suka kepada yang terbenam hilang".
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العربية
Al-Sa'di
Когда ночь окутала Ибрахима своим мраком, он увидел небесное светило. Очевидно, это была ярко светящаяся планета, потому что упоминание об одном светиле свидетельствует о том, что оно превосходило все остальные звезды. Некоторые толкователи считали, что это была Венера, но лучше всего об этом известно Аллаху. Ибрахим воскликнул: «Вот мой Господь!» Он сделал вид, что поверил язычникам, и его слова означали: «Это светило будет моим Господом! Но давайте посмотрим, заслуживает ли оно обожествления? Есть ли у нас доказательства его божественности? Благоразумному человеку не подобает обожествлять свои желания и поклоняться богам, не опираясь на убедительные доводы и доказательства». Когда же то светило исчезло из виду, он сказал: «Я не люблю богов, которые закатываются и покидают тех, кто им поклоняется. Истинное божество должно постоянно заботиться об интересах тех, кто ему поклоняется, и управлять их делами насущными. Если же божество покидает людей на продолжительный период времени, то разве ж оно заслуживает поклонения?! Разве поклонение ему не является величайшей глупостью и чудовищной ложью?!»