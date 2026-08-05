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Tafsir: Al-An'aam 6:7
Al-An'aam
7
6:7
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هاذا الا سحر مبين ٧
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَـٰبًۭا فِى قِرْطَاسٍۢ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا سِحْرٌۭ مُّبِينٌۭ ٧
وَلَوۡ
نَزَّلۡنَا
عَلَيۡكَ
كِتَٰبٗا
فِي
قِرۡطَاسٖ
فَلَمَسُوهُ
بِأَيۡدِيهِمۡ
لَقَالَ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓاْ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّا
سِحۡرٞ
مُّبِينٞ
٧
Dan kalau Kami turunkan kepadamu (wahai Muhammad) sebuah kitab (yang bertulis) pada kertas, lalu mereka memegangnya dengan tangan mereka, nescaya orang-orang yang kafir itu berkata: "Ini tidak lain, hanyalah sihir yang terang nyata".
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Al-Sa'di
Аллах сообщил Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, о неколебимом упрямстве неверующих и разъяснил, что они отрицают истину не потому, что пророческие проповеди обладают недостатками или непостижимы для них. Причина их неверия заключается в их беззаконии и несправедливости, и с этим ничего нельзя поделать. Если бы Аллах ниспослал Небесное Писание на бумаге, которую они могли бы пощупать руками и в происхождении которой они были бы убеждены, они все равно поступили бы несправедливо и нарекли бы это явным колдовством. Что может быть еще большим знамением? И что может быть ужаснее слов тех, кто отвергает осязаемую истину, опровергнуть которую не возьмется ни один человек, обладающий хотя бы крупицей разума?!!