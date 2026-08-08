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Tafsir: Al-An'aam 6:60
Al-An'aam
60
6:60
وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبيكم بما كنتم تعملون ٦٠
وَهُوَ ٱلَّذِى يَتَوَفَّىٰكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰٓ أَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٦٠
وَهُوَ
ٱلَّذِي
يَتَوَفَّىٰكُم
بِٱلَّيۡلِ
وَيَعۡلَمُ
مَا
جَرَحۡتُم
بِٱلنَّهَارِ
ثُمَّ
يَبۡعَثُكُمۡ
فِيهِ
لِيُقۡضَىٰٓ
أَجَلٞ
مُّسَمّٗىۖ
ثُمَّ
إِلَيۡهِ
مَرۡجِعُكُمۡ
ثُمَّ
يُنَبِّئُكُم
بِمَا
كُنتُمۡ
تَعۡمَلُونَ
٦٠
Dan Dia lah yang menidurkan kamu pada waktu malam, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari; kemudian Ia bangunkan kamu (dari tidur) padanya, untuk disempurnakan ajal (masa umur kamu) yang telah ditetapkan. Kemudian kepadaNyalah tempat kamu kembali, kemudian Ia menyatakan kepada kamu apa yang kamu lakukan.
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Это откровение подтверждает божественность Аллаха и опровергает воззрения многобожников, которые приобщают сотоварищей к Нему. В нем разъясняется, что только Всевышний Аллах заслуживает любви и почитания, величия и славы. Он один управляет рабами, когда они бодрствуют и когда они спят. Он забирает их души по ночам, и они погружаются в сон, а их тела отдыхают от дневного труда. Когда же они просыпаются, Он возвращает их к жизни для того, чтобы они выполняли свои религиозные и мирские обязанности. Он знает обо всех деяниях, которые они совершают, и управляет ими таким образом до тех пор, пока не наступит назначенный срок. Под ним подразумевается смерть отдельных людей и воскрешение после смерти всего человечества. Когда же наступит этот последний срок, Аллах вернет к Себе рабов и сообщит им обо всех добрых и злых деяниях, которые они совершили.