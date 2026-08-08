Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'aam 6:57
Al-An'aam
57
6:57
قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ٥٧
قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَـٰصِلِينَ ٥٧
قُلۡ
إِنِّي
عَلَىٰ
بَيِّنَةٖ
مِّن
رَّبِّي
وَكَذَّبۡتُم
بِهِۦۚ
مَا
عِندِي
مَا
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِهِۦٓۚ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِۖ
يَقُصُّ
ٱلۡحَقَّۖ
وَهُوَ
خَيۡرُ
ٱلۡفَٰصِلِينَ
٥٧
Katakanlah: "Sesungguhnya aku tetap berada di atas (kebenaran yang berdasarkan) bukti-bukti yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku; sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan (dari azab seksa); hanya Allah jualah yang menetapkan hukum; Ia menerangkan kebenaran, dan Dia lah sebaik-baik yang memberi keputusan".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было велено заявить о своей твердой убежденности в истинности его учения и порочности всего, что противоречит ему. Он принес убедительное свидетельство, которое не оставляло ни тени сомнения в его правдивости, поскольку он был самым беспристрастным из всех свидетелей. Правоверные поверили ему и увидели доказательства его правдивости настолько, насколько им позволяла вера, которой их одарил Аллах. А многобожники сочли его лжецом, хотя он совершенно не заслуживал такого отношения. Он не заслуживал ничего, кроме их доверия и признания. И поэтому им следовало знать, что если они станут и впредь отрицать его миссию, то их непременно постигнет наказание от Аллаха, поскольку Он обещал подвергнуть неверующих лютой каре, когда пожелает и как пожелает. Неверующие торопили эту кару, но Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, не обладал властью ускорить ее наступление, потому что решение принимает только Аллах. Он издает религиозные законы, ниспосылая повеления и запреты, и принимает решения о воздаянии, вознаграждая одних и наказывая других в строгом соответствии с божественной мудростью. Возражать против Его решений бессмысленно, ведь Он разъяснил Своим рабам дорогу и сообщил им истину, лишив их тем самым возможности оправдаться за совершенные преступления, дабы всякий погибший погиб при полной ясности, и всякий выживший выжил при полной ясности. Он - Наилучший из судий как в этом мире, так и в Последней жизни, потому что все Его решения и приговоры заслуживают всяческой похвалы. И восхвалять Его будут даже те, кого приговорят к наказанию и призовут к ответу за содеянное.