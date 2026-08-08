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Tafsir: Al-An'aam 6:57
Al-An'aam
57
6:57
قل اني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحكم الا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ٥٧
قُلْ إِنِّى عَلَىٰ بَيِّنَةٍۢ مِّن رَّبِّى وَكَذَّبْتُم بِهِۦ ۚ مَا عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِۦٓ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَـٰصِلِينَ ٥٧
قُلۡ
إِنِّي
عَلَىٰ
بَيِّنَةٖ
مِّن
رَّبِّي
وَكَذَّبۡتُم
بِهِۦۚ
مَا
عِندِي
مَا
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِهِۦٓۚ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِۖ
يَقُصُّ
ٱلۡحَقَّۖ
وَهُوَ
خَيۡرُ
ٱلۡفَٰصِلِينَ
٥٧
Katakanlah: "Sesungguhnya aku tetap berada di atas (kebenaran yang berdasarkan) bukti-bukti yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku; sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta disegerakan (dari azab seksa); hanya Allah jualah yang menetapkan hukum; Ia menerangkan kebenaran, dan Dia lah sebaik-baik yang memberi keputusan".
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Tafseer Jalalayn
﴿قُلۡ إِنِّی عَلَىٰ بَیِّنَةࣲ﴾ بَيَان ﴿مِّن رَّبِّی وَ﴾ قد ﴿كَذَّبۡتُم بِهِۦۚ﴾ بِرَبِّي حَيْثُ أَشْرَكْتُمْ ﴿مَا عِندِی مَا تَسۡتَعۡجِلُونَ بِهِۦۤۚ﴾ مِنْ الْعَذَاب ﴿إِنِ﴾ مَا ﴿ٱلۡحُكۡمُ﴾ فِي ذلك وغيره ﴿إِلَّا لِلَّهِۖ يَقۡضِ﴾ الْقَضَاء ﴿ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَیۡرُ ٱلۡفَـٰصِلِینَ ٥٧﴾ الْحَاكِمِينَ وَفِي قِرَاءَة {یَقُصُّ} أَيْ يَقُول