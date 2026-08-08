Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Al-An'aam 6:56
Al-An'aam
56
6:56
قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواءكم قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ٥٦
قُلْ إِنِّى نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّآ أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًۭا وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٥٦
قُلۡ
إِنِّي
نُهِيتُ
أَنۡ
أَعۡبُدَ
ٱلَّذِينَ
تَدۡعُونَ
مِن
دُونِ
ٱللَّهِۚ
قُل
لَّآ
أَتَّبِعُ
أَهۡوَآءَكُمۡ
قَدۡ
ضَلَلۡتُ
إِذٗا
وَمَآ
أَنَا۠
مِنَ
ٱلۡمُهۡتَدِينَ
٥٦
Katakanlah (wahai Muhammad): "Sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah". Katakanlah lagi: "Aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turut, sesungguhnya sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk".
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Al-Sa'di
О Пророк! Скажи многобожникам, которые взывают к вымышленным божествам наряду с Аллахом: «Мне запрещено взывать к идолам и истуканам, которых вы приобщаете к Аллаху, которые не способны принести пользу или причинить вред, которые не распоряжаются ни жизнью, ни смертью, ни воскрешением. Ваш поступок порочен и бесполезен, и вы не можете обосновать его даже сомнительными доводами, не говоря уже об убедительных аргументах. Вы лишь потакаете своим желаниям, хотя именно это есть величайшее проявление заблуждения. Я же не стану потакать вашим желаниям, ибо в таком случае я непременно собьюсь с пути и не окажусь в числе тех, кто ведом прямым путем. Я исповедую единобожие и искренне служу одному Аллаху, и мои воззрения являются истинными и подтверждаются многочисленными доказательствами и неопровержимыми доводами».