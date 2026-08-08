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Tafsir: Al-An'aam 6:55
Al-An'aam
55
6:55
وكذالك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين ٥٥
وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْـَٔايَـٰتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥٥
وَكَذَٰلِكَ
نُفَصِّلُ
ٱلۡأٓيَٰتِ
وَلِتَسۡتَبِينَ
سَبِيلُ
ٱلۡمُجۡرِمِينَ
٥٥
Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran satu persatu (supaya jelas jalan yang benar), dan supaya jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.
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العربية
Al-Sa'di
Мы разъясняем знамения и подчеркиваем разницу между прямым путем и заблуждением, между верным руководством и обольщением, дабы желающие следовать прямым путем встали на него и уяснили истину, в которую они должны верить. Мы разъясняем знамения для того, чтобы можно было различить дорогу преступников, на которой человек навлекает на себя гнев Аллаха и обрекает себя на наказание. Избежать этого и отдалиться от дороги преступников можно только тогда, когда она хорошо различима и ясна. Если же ее трудно различить, то людям не удается спастись от нее и добиться успеха.