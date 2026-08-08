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Tafsir: Al-An'aam 6:42
Al-An'aam
42
6:42
ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون ٤٢
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰٓ أُمَمٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ٤٢
وَلَقَدۡ
أَرۡسَلۡنَآ
إِلَىٰٓ
أُمَمٖ
مِّن
قَبۡلِكَ
فَأَخَذۡنَٰهُم
بِٱلۡبَأۡسَآءِ
وَٱلضَّرَّآءِ
لَعَلَّهُمۡ
يَتَضَرَّعُونَ
٤٢
Dan demi sesungguhnya Kami telah utuskan Rasul-rasul kepada umat-umat yang dahulu daripadamu (lalu mereka mendustakannya), maka Kami seksakan mereka dengan kebuluran dan penyakit, supaya mereka berdoa (kepada Kami) dangan merendah diri (serta insaf dan bertaubat).
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Rebar Kurdish Tafsir
{سزای خوا بۆ تەوبە كردنو گەڕاندنەوەیە لە تاوان} [
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
] وه ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێغهمبهرانمان بۆ ئوممهتانی پێش تۆش ناردووه ئهوانهى كه ئیمانیان نههێناوه تووشی فهقیری و نهخۆشی و بهڵاو موسیبهتمان كردوون له لاشهیاندا [
لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (٤٢)
] بهڵكو بگهڕێنهوه بۆ لای خوای گهورهو بهزهلیلی و ملكهچیهوه دوعا له خوای گهوره بكهن.