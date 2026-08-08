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Tafsir: Al-An'aam 6:32
Al-An'aam
32
6:32
وما الحياة الدنيا الا لعب ولهو وللدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون ٣٢
وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبٌۭ وَلَهْوٌۭ ۖ وَلَلدَّارُ ٱلْـَٔاخِرَةُ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٣٢
وَمَا
ٱلۡحَيَوٰةُ
ٱلدُّنۡيَآ
إِلَّا
لَعِبٞ
وَلَهۡوٞۖ
وَلَلدَّارُ
ٱلۡأٓخِرَةُ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
يَتَّقُونَۚ
أَفَلَا
تَعۡقِلُونَ
٣٢
Dan tidak (dinamakan) kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan: dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Oleh itu, tidakkah kamu mahu berfikir?
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Мирская жизнь, по сути дела, является всего лишь игрой и потехой: игрой - для тела, и потехой - для души. Она заставляет людей терять голову, их души переполняются любовью к ней, а их помыслы связываются только с ней. Она увлекает людей так же, как игры и развлечения увлекают маленьких детей. Но если человек богобоязнен, то ему будет гораздо лучше в Последней жизни, которая превосходит мирскую жизнь по своим качествам и по своей продолжительности. В ней собраны всевозможные блага, которых жаждут человеческие души, которыми упиваются взоры и которые доставляют много радости и удовольствия. Однако эти блага достанутся далеко не каждому - они достанутся только богобоязненным праведникам, которые выполняют повеления Аллаха и остерегаются нарушать Его запреты. Неужели люди не способны поразмыслить, чтобы понять, какой из этих двух жизней следует отдать предпочтение?