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Al-An'aam
25
6:25
ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل اية لا يومنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هاذا الا اساطير الاولين ٢٥
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِىٓ ءَاذَانِهِمْ وَقْرًۭا ۚ وَإِن يَرَوْا۟ كُلَّ ءَايَةٍۢ لَّا يُؤْمِنُوا۟ بِهَا ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَـٰدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ إِنْ هَـٰذَآ إِلَّآ أَسَـٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٢٥
وَمِنۡهُم
مَّن
يَسۡتَمِعُ
إِلَيۡكَۖ
وَجَعَلۡنَا
عَلَىٰ
قُلُوبِهِمۡ
أَكِنَّةً
أَن
يَفۡقَهُوهُ
وَفِيٓ
ءَاذَانِهِمۡ
وَقۡرٗاۚ
وَإِن
يَرَوۡاْ
كُلَّ
ءَايَةٖ
لَّا
يُؤۡمِنُواْ
بِهَاۖ
حَتَّىٰٓ
إِذَا
جَآءُوكَ
يُجَٰدِلُونَكَ
يَقُولُ
ٱلَّذِينَ
كَفَرُوٓاْ
إِنۡ
هَٰذَآ
إِلَّآ
أَسَٰطِيرُ
ٱلۡأَوَّلِينَ
٢٥
Dan di antara mereka ada yang mendengarkanmu (membaca Al-Quran), pada hal Kami telah jadikan tutupan berlapis-lapis atas hati mereka, yang menghalang mereka daripada memahaminya, dan Kami jadikan pada telinga mereka penyumbat (yang menjadikan mereka pekak); dan kalaupun mereka melihat tiap-tiap keterangan (dan mukjizat yang membuktikan kebenaran Rasul), mereka tidak juga akan beriman kepada keterangan itu; sehingga apabila mereka datang kepadamu, sambil membantahmu, berkatalah orang-orang yang kafir itu: "Ini tidak lain hanyalah cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu".
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العربية
Al-Sa'di
Среди многобожников есть такие, которые при некоторых обстоятельствах соглашаются послушать проповеди. Однако они не стремятся познать истину и покориться ей и не имеют добрых намерений, и поэтому выслушивание проповедей не приносит им пользы. Их сердца покрыты покрывалами, которые не позволяют им понять слова Аллаха и оберегают Его слова от подобных нечестивцев, а их уши поражены глухотой, которая не позволяет им услышать то, что может принести им пользу. Какое бы знамение они ни увидели, они все равно не обратятся в правоверных, потому что их несправедливость и упрямство достигли предела. Они не желают покоряться ясным знамениям, свидетельствующим об истине, и не признают их правдивости. Напротив, они продолжают отстаивать свои лживые воззрения в надежде опровергнуть истину. Они заявляют, что небесные откровения взяты из сказаний древних народов, которые были записаны людьми. Они не считают их словами Аллаха, переданными через Божьих посланников, и причина этого в их неверии. Разве Писание, которое содержит в себе вести о прошлом и будущем, которое разъясняет то, что принесли пророки и посланники, и проповедует истину, беспристрастность и абсолютную справедливость, может быть всего лишь сказаниями древних народов?!!