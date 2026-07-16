Log masuk
Log masuk
Log masuk
Pilih Bahasa
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-An'aam
14
6:14
قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين ١٤
قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّۭا فَاطِرِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ۗ قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ ۖ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٤
قُلۡ
أَغَيۡرَ
ٱللَّهِ
أَتَّخِذُ
وَلِيّٗا
فَاطِرِ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
وَٱلۡأَرۡضِ
وَهُوَ
يُطۡعِمُ
وَلَا
يُطۡعَمُۗ
قُلۡ
إِنِّيٓ
أُمِرۡتُ
أَنۡ
أَكُونَ
أَوَّلَ
مَنۡ
أَسۡلَمَۖ
وَلَا
تَكُونَنَّ
مِنَ
ٱلۡمُشۡرِكِينَ
١٤
Katakanlah (wahai Muhammad): "Patutkah aku mengambil (memilih) pelindung yang lain dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Ia pula yang memberi makan dan bukan Ia yang diberi makan?" Katakanlah: "Sesungguhnya aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama sekali menyerah diri kepada Allah (Islam), dan (aku diperintahkan dengan firmanNya): `Jangan sekali-kali engkau menjadi dari golongan orang-orang musyrik itu. ' "
Tafsir
Lapisan
Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا
] ئهى محمد- صلى الله عليه وسلم - به كافران بڵێ ئایا ئێوه داوام لێ ئهكهن كه جگه له خوای گهوره بپهرستم و بیكهمه دۆست و پشتیوان و پهرستراوی خۆم [
فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
] له كاتێكدا كه خوای گهوره ئهوه سهرهتا ئاسمانهكان و زهوی له عهدهم و نهبوون و هیچهوه دروست كردووه [
وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ
] ههر خوای گهورهیه ڕزق و ڕۆزی به بهندهكان دهبهخشێ كه بخۆن بهڵام ئهو بێ پێویسته له خواردن و هیچ شتێك ناخوات و پێویستی به خواردن نیه [
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ
] ئهی محمد- صلى الله عليه وسلم - پێیان بڵێ: من فهرمانم پێكراوه لهلایهن خوای گهورهوه یهكهم كهس بم كه خۆم تهسلیمی خوای گهوره ئهكهم وه یهكهم موسڵمان بووه له ئومهتهكهی خۆی [
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٤)
] وه تۆ لهو كهسانه مهبه كه شهریك بۆ خوای گهوره بڕیار ئهدهن.