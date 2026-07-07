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Adz-Dzaariyaat
35
51:35
فاخرجنا من كان فيها من المومنين ٣٥
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣٥
فَأَخۡرَجۡنَا
مَن
كَانَ
فِيهَا
مِنَ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
٣٥
(Setelah sampai utusan Kami ke tempat itu), Kami (perintahkan mereka) mengeluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal di situ.
Tafsir
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Pelajaran
Renungan
Jawapan
Qiraat
Hadis
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العربية
Al-Sa'di
Anda sedang membaca tafsir untuk kumpulan ayat dari 51:34 hingga 51:35
Этим грешным народом был народ Лута, который отверг Божьего посланника, поклонялся ложным богам и совершал омерзительный содомский грех, которого не делал никто прежде. За их нечестие и беззаконие Аллах велел забросать их камнями, на каждом из которых было записано имя того, кому этот камень предназначался. Ибрахим принялся защищать народ Лута в надежде, что Аллах отсрочит их наказание, и ангелы сказали ему: «О Ибрахим (Авраам)! Оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ, и их постигнут неотвратимые мучения» (11:76).