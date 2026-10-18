Sign in
New Look, Expanded Family -
Explore Quran.org
Sign in
Sign in
Select Language
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 69
Maryam
69
19:69
ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمان عتيا ٦٩
ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَـٰنِ عِتِيًّۭا ٦٩
ثُمَّ
ﱬ
لَنَنزِعَنَّ
ﱭ
مِن
ﱮ
كُلِّ
ﱯ
شِيعَةٍ
ﱰ
أَيُّهُمۡ
ﱱ
أَشَدُّ
ﱲ
عَلَى
ﱳ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ﱴ
عِتِيّٗا
ﱵ
٦٩
ﱶ
Then We will certainly begin by dragging out of every group the ones most defiant to the Most Compassionate.
Tafsirs
Layers
Lessons
Reflections
Answers
Qira'at
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.