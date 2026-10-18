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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 64
Maryam
64
19:64
وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذالك وما كان ربك نسيا ٦٤
وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُۥ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّۭا ٦٤
وَمَا
ﳗ
نَتَنَزَّلُ
ﳘ
إِلَّا
ﳙ
بِأَمۡرِ
ﳚ
رَبِّكَۖ
ﳛﳜ
لَهُۥ
ﳝ
مَا
ﳞ
بَيۡنَ
ﳟ
أَيۡدِينَا
ﳠ
وَمَا
ﳡ
خَلۡفَنَا
ﳢ
وَمَا
ﳣ
بَيۡنَ
ﳤ
ذَٰلِكَۚ
ﳥﳦ
وَمَا
ﳧ
كَانَ
ﳨ
رَبُّكَ
ﳩ
نَسِيّٗا
ﳪ
٦٤
ﳫ
“We only descend by the command of your Lord. To Him belongs whatever is before us, and whatever is behind us, and everything in between. And your Lord is never forgetful.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.