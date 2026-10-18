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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 61
Maryam
61
19:61
جنات عدن التي وعد الرحمان عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا ٦١
جَنَّـٰتِ عَدْنٍ ٱلَّتِى وَعَدَ ٱلرَّحْمَـٰنُ عِبَادَهُۥ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ وَعْدُهُۥ مَأْتِيًّۭا ٦١
جَنَّٰتِ
ﲳ
عَدۡنٍ
ﲴ
ٱلَّتِي
ﲵ
وَعَدَ
ﲶ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﲷ
عِبَادَهُۥ
ﲸ
بِٱلۡغَيۡبِۚ
ﲹﲺ
إِنَّهُۥ
ﲻ
كَانَ
ﲼ
وَعۡدُهُۥ
ﲽ
مَأۡتِيّٗا
ﲾ
٦١
ﲿ
˹They will be in˺ the Gardens of Eternity, promised in trust by the Most Compassionate to His servants. Surely His promise will be fulfilled.
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Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.