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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 60
Maryam
60
19:60
الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولايك يدخلون الجنة ولا يظلمون شييا ٦٠
إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْـًۭٔا ٦٠
إِلَّا
ﲦ
مَن
ﲧ
تَابَ
ﲨ
وَءَامَنَ
ﲩ
وَعَمِلَ
ﲪ
صَٰلِحٗا
ﲫ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﲬ
يَدۡخُلُونَ
ﲭ
ٱلۡجَنَّةَ
ﲮ
وَلَا
ﲯ
يُظۡلَمُونَ
ﲰ
شَيۡـٔٗا
ﲱ
٦٠
ﲲ
As for those who repent, believe, and do good, it is they who will be admitted into Paradise, never being denied any reward.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.