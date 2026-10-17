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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Maryam Ayah 49
Maryam
49
19:49
فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ٤٩
فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُۥٓ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلًّۭا جَعَلْنَا نَبِيًّۭا ٤٩
فَلَمَّا
ﳁ
ٱعۡتَزَلَهُمۡ
ﳂ
وَمَا
ﳃ
يَعۡبُدُونَ
ﳄ
مِن
ﳅ
دُونِ
ﳆ
ٱللَّهِ
ﳇ
وَهَبۡنَا
ﳈ
لَهُۥٓ
ﳉ
إِسۡحَٰقَ
ﳊ
وَيَعۡقُوبَۖ
ﳋﳌ
وَكُلّٗا
ﳍ
جَعَلۡنَا
ﳎ
نَبِيّٗا
ﳏ
٤٩
ﳐ
So after he had left them and what they worshipped besides Allah, We granted him Isaac and Jacob, and made each of them a prophet.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid is not available for the current verse.